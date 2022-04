Angestellte bei Tankstellenüberfall in Graz verletzt

Eine 50-jährige Angestellte einer Tankstelle am Eggenberger Gürtel in Graz ist Freitagfrüh von einem Mann überfallen und verletzt worden. Der Täter wollte Bargeld, doch die Frau versuchte den Räuber mit einem Pfefferspray abzuwehren. Es kam zu einer Rangelei, bei der der Mann ihr mit einem spitzen Gegenstand - es könnte ein Messer gewesen sein - in den Oberschenkel stach. Dann nötigte er sie, die Kassenlade zu öffnen, und flüchtete mit Bargeld.