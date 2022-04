Vier Tote bei Kollision zweier Militärflugzeuge in Südkorea

Beim Zusammenstoß zweier Schulungsflugzeuge der südkoreanischen Luftstreitkräfte während des Flugs sind alle vier Insassen ums Leben gekommen. Sie seien per Schleudersitz aus den Maschinen herauskatapultiert worden, teilte die Luftwaffe am Freitag mit. Doch konnten später nur noch ihre Leichen gefunden werden. Die beiden Flugzeuge des Typs KT-1 waren den Angaben zufolge von einem Militärstützpunkt in der südlichen Stadt Sacheon aus zu einem Trainingsflug gestartet.