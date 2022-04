Wiener Secession will Ukrainern mit Benefizauktion helfen

Mit einer Benefizauktion wollen die Wiener Secession und das Auktionshaus Dorotheum Betroffene des Ukraine-Krieges unterstützen. Mehr als 90 Werke von Mitgliedern der Vereinigung bildender KünstlerInnen Wiener Secession sollen von heute, Freitag, bis zum 12. April online versteigert werden; der Erlös geht an Ärzte ohne Grenzen. „Wir glauben weiterhin an die Kraft der Kunst und die Frieden stiftende Wirkung der Kultur“, so der Vorstand der Vereinigung in einer Aussendung.