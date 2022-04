Schallenberg: Keine Rückkehr zu „Status quo ante“ mit Putin

Schallenberg schloss nicht aus, dass die Russen auch Moldau angreifen könnten. „Wir wissen es nicht“, meinte er. „Momentan“ scheine sich das Kampfgeschehen auf den Osten der Ukraine zu konzentrieren, doch sei die ukrainische Schwarzmeerstadt Odessa (sie wird immer wieder als mögliches russisches Angriffsziel angesehen) von der moldauischen Hauptstadt Chisinau nur etwa so weit entfernt wie Wien von Linz. Insgesamt fällte der Außenminister ein vernichtendes Urteil über die russische Aggression gegen die Ukraine. „Das, was sie machen, ist der größte Fehler, den sie überhaupt hätten begehen können.“

Schallenberg war zum Abschluss seiner eintägigen Visite in der Republik Moldau mit ukrainischen Frauen zusammengetroffen, die mit ihren Kindern vor dem Aggressor geflohen waren. Deren Aussagen machten den Außenminister sichtlich betroffen. „Wir versuchen in der Gegenwart der Kinder nicht zu weinen“, sagte etwa eine Mutter. Schallenberg lobte die „starken und mutigen Frauen“ und versicherte: „Sie können Ihren Kindern sagen, dass wir in Europa alle hart daran arbeiten, damit sie so schnell wie möglich wieder nach Hause zurückkehren können.“