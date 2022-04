Frankfurter Technomuseum eröffnet mit DJ-Legende Sven Väth

Deutschlands erstes Museum für elektronische Musik feiert an diesem Mittwoch (6. April) in Frankfurt seine Eröffnung. Zum Start wird dort eine Ausstellung über DJ-Legende Sven Väth (57) gezeigt. „Es wird viel zu sehen, zu hören, zum Anfassen und zum Erleben geben. Ein sehr großer Teil schwingt da von mir mit“, erklärte Väth im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Ich habe ja auch viel Kunst gesammelt über die letzten Jahre, da wird es vieles von zu sehen geben.“

Das Museum Of Modern Electronic Music (Momem) befindet sich in der Zwischenebene an der Frankfurter Hauptwache. Bereits ab Mittwochnachmittag wird an dem zentralen Platz in der Innenstadt Programm geboten mit „DJs, Musik, und Feierei“, so Museumsleiter Alex Azary. „Da kann jeder kommen, der Eintritt ist frei.“