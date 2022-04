Papst verurteilt Krieg - Keine direkte Kritik an Putin

Zum Auftakt seiner zweitägigen Malta-Reise hat Papst Franziskus den Krieg in der Ukraine scharf verurteilt und indirekt auch das Vorgehen Russlands kritisiert. Der 85 Jahre alte Pontifex sprach am Samstag vor Diplomaten von „einigen wenigen Mächtigen“, die Konflikte schürten und provozierten sowie eigenmächtig auf der Suche nach Raum und Einflusszonen voranschreiten.

„Wir dachten, dass Invasionen aus anderen Ländern, brutale Straßenkämpfe und atomare Bedrohungen dunkle Erinnerungen an eine ferne Vergangenheit seien“, erklärte der Argentinier in der Hauptstadt Valletta. Wen er mit den „Mächtigen“ meinte, sagte der Papst nicht ausdrücklich. In seinen öffentlichen Reden vermied er es bisher etwa Russland als Aggressor im Ukraine-Krieg beim Namen zu nennen. Während des Fluges Richtung Malta erwog er im Gespräch mit einem Journalisten eine Reise nach Kiew. „Das liegt auf dem Tisch“, sagte der Papst auf die Frage, ob er die Einladung ukrainischer Politiker für einen Besuch in Betracht ziehe.