McDavid und Draisaitl erneut Sieggaranten der Oilers

Die Edmonton Oilers können sich in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL auf ihr kongeniales Duo Connor McDavid und Leon Draisaitl verlassen. Der Kanadier traf am Freitag gegen St. Louis doppelt. Der Deutsche bereitete den Siegtreffer von McDavid zum 6:5 nach Verlängerung vor und steuerte einen weiteren Assist bei. Draisaitl hält nun bei 99 Saisonscorerpunkten, sein Sturmpartner war an 102 Toren beteiligt.