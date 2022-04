2:0-Siege für Liverpool und Manchester City

Nur kurz hat die Freude von Liverpool über die Tabellenführung in der englischen Fußball-Premier-League gewährt: Das Team von Trainer Jürgen Klopp besiegte am Samstag zum Auftakt der 31. Runde im Heimspiel Abstiegskandidat Watford mit 2:0 und überholte für wenige Stunden Manchester City. Doch der Meister eroberte Platz eins umgehend mit einem 2:0-Sieg beim Vorletzten Burnley zurück. Chelsea kassierte unterdessen eine heftige 1:4-Heimniederlage gegen Brentford.

Diogo Jota (22.) und Fabinho (89.) aus einem Elfmeter stellten den Erfolg der „Reds“ sicher. Watford-Goalie Daniel Bachmann sah den zehnten Liverpool-Ligasieg in Serie von der Ersatzbank aus. Die Klopp-Truppe konnte im Anschluss zusehen, wie Titelverteidiger City mit dem gleichen Ergebnis in Burnley drei Punkte einfuhr. Kevin De Bruyne (5.) und Ilkay Gündogan (25.) machten schon vor der Pause alles klar für die Mannschaft von Coach Pep Guardiola, die nun weiter einen Zähler Vorsprung auf Liverpool hat. Nächste Woche am Sonntag kommt es in Manchester zum direkten Duell.