Real Madrid siegt dank Benzema gegen Celta Vigo

Zwei Elfmetertore von Karim Benzema haben Real Madrid vor dem nächsten Punktverlust in der spanischen Primera División bewahrt. Nach dem denkwürdigen 0:4-Debakel im Clasico gegen den FC Barcelona vor der Länderspielpause gewannen die Königlichen am Samstag ohne ihren coronabedingt fehlenden Chefcoach Carlo Ancelotti, aber mit David Alaba bei Celta Vigo mit 2:1 (1:0). Real führt die Tabelle souverän mit 69 Punkten an und ist weiter auf dem Weg zum Titel.

Den 21. Saisonsieg markierte der französische Nationalspieler Karim Benzema, der in der 19. und 70. Minute jeweils per Foulelfmeter erfolgreich war. In der 64. Minute scheiterte der 34-jährige Stürmer mit einem weiteren Foulstrafstoß, sonst hätte er seinen 25. Saisontreffer markiert, so sind es 24 in 26 Spielen. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für den Gastgeber hatte Nolito in der 53. Minuten erzielt.