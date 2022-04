Hubert von Goisern trotzte Corona in St. Pölten

„Zeiten und Zeichen“ heißt das - gar nicht mehr so - neue Album von Hubert von Goisern, und mit den Zeichen der Zeit muss er derzeit mehr als zurechtkommen. Bereits der Tourauftakt am Freitag im Linzer Brucknerhaus war schwer gefährdet, ging aber mit einer gehörigen Portion Mut zum Risiko über die Bühne, so auch gestern, Samstag, im Festspielhaus St. Pölten. Vier von fünf Bandmitgliedern waren coronabedingt ausgefallen - schwierige Situation, mit Bravour gemeistert.

Noch am vergangenen Sonntag - fünf Tage vor dem Auftaktkonzert - fanden die Abschlussproben statt, am Montag dann der Anruf vom am Boden zerstörten Keyboarder: „Ich bin positiv.“ „Macht nix“, gab Von Goisern zur Antwort, sie kämen auch ohne ihn zurecht. „I hoff, er hat sich gfreit über den Zuspruch.“ In den folgenden Tagen meldeten sich auch Bassist, Schlagzeuger und Gitarrist krank, übrig blieben Von Goisern - ein Genesener - und Maria Moling, ehemalige Mitstreiterin und ein Drittel des ladinischen Frauenpower-Trios Ganes. Am Donnerstag ein weiterer Anruf, ein befreundeter Musiker hätte gerne irgendwie noch eine Karte fürs Brucknerhaus. Huberts Gegenvorschlag: „Bring dein Instrument mit, dann darfst mitspielen.“