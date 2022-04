Tausende bei Papstmesse auf Malta

Am zweiten Tag seiner Malta-Reise hat Papst Franziskus vor Tausenden Menschen eine Messe gefeiert und Heuchelei in der Kirche kritisiert. In seiner Predigt sprach das römisch-katholische Kirchenoberhaupt am Sonntag in Floriana - einem Vorort der Hauptstadt Valletta - von einem „Wurm der Heuchelei“ der sich einschleichen könne. Menschen gäben vor, gut und anständig zu sein, und seien nur auf die Fehler anderer als die eigenen bedacht, er erklärte.