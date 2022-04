Wahl in Ungarn: Vereinte Opposition fordert Orbán heraus

In Ungarn laufen seit 6.00 Uhr früh die Parlamentswahlen. Diesmal tritt die Opposition mit einer gemeinsamen Liste gegen die seit zwölf Jahren regierende, rechtskonservative Partei Fidesz von Ministerpräsident Viktor Orbán an. Umfragen sehen Fidesz erneut in Führung. Die Wahllokale schließen um 19.00 Uhr.