Erneut Anti-Regierungs-Proteste in Sri Lanka

Trotz einer Ausgangssperre und einer Blockade der Online-Netzwerke haben in Sri Lanka zahlreiche Menschen angesichts einer schweren Wirtschaftskrise gegen Präsident Gotabaya RajapaksaN protestiert. Eine Gruppe oppositioneller Abgeordneter und Hunderte ihrer Unterstützer starteten am Sonntag einen Protestmarsch in der Hauptstadt Colombo, wie AFP-Reporter berichteten. Nach wenigen hundert Metern sperrte das Militär jedoch die Straße und hinderte sie am Weiterziehen.