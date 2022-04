Wahl in Ungarn: Über vier Millionen Wahlbürger stimmten ab

Die Beteiligung an den ungarischen Parlamentswahlen am Sonntag ist um 15.00 Uhr bei 52,75 Prozent gelegen. Bei den Wahlen 2018 betrug die Zahl laut Nationalem Wahlbüro (NVI) 53,64 Prozent. Aktuell stimmten über vier Millionen Wahlbürger ab, was bisher ohne größere Zwischenfälle erfolgte, schrieb das Onlineportal „index.hu“. Letzte Umfragen sahen die Fidesz von Premier Viktor Orban vor dem Sechs-Parteien-Bündnis mit Spitzenkandidat Peter Marki-Zay in Führung.