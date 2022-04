Wahl in Ungarn: Regierungspartei Fidesz offenbar in Führung

Bei der ungarischen Parlamentswahl deutet sich nach Schließung der Wahllokale um 19.00 Uhr eine Führung für die Regierungspartei Fidesz an. Das geht aus einer knapp vor der Wahl durchgeführten Umfrage des Institutes Medián hervor, wie ungarische Medien am Sonntagabend meldeten. Demnach erhält Fidesz 121 und das Oppositionsbündnis 77 der 199 Parlamentssitze. Damit würde Fidesz das vierte Mal in Folge siegen, aber diesmal die Zwei-Drittel-Mehrheit verfehlen.