Russische Angriffe auf Odessa und Charkiw

Die russischen Truppen haben am Sonntag ihre Angriffe auf den Osten und Süden der Ukraine fortgesetzt. Ziel war auch die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. Aus dem Verteidigungsministerium in Moskau hieß es, von Schiffen und Flugzeugen aus seien eine Ölraffinerie und drei Treibstofflager bei Odessa beschossen worden. Beim Beschuss der Millionenstadt Charkiw im Osten des Landes gab es regionalen Behörden zufolge sieben Tote.

Die russischen Angreifer konzentrieren ihre Angriffe inzwischen auf den Osten und Süden der Ukraine - vermutlich mit dem Ziel, die dort besetzten Gebiete auszuweiten. Auch die zweitgrößte Stadt des Landes Charkiw, die von den Invasoren schon weitgehend zerstört worden war, wurde beschossen. Justizangaben zufolge kamen sieben Menschen durch Artilleriebeschuss ums Leben. Der Gouverneur von Charkiw hatte zuvor von „einigen“ Toten und 23 Verletzten gesprochen.

Ziel eines Luftangriffs war zuvor auch die Millionenstadt Odessa gewesen. Wie der Stadtrat mitteilte, kam es daraufhin zu Bränden in mehreren Stadtteilen. Auf Fotos war Rauch über Odessa zu sehen. Dem Stadtrat zufolge wurden einige Raketen von der Luftabwehr abgefangen.

Später berichtete auch der Bürgermeister der rund 130 Kilometer südöstlich gelegenen Stadt Mykolajiw, Olexander Senkewytsch, von mehreren Raketenangriffen. Nähere Angaben gab es zunächst nicht. Am Sonntagnachmittag berichtete die ukrainische Regierung, dass eine russische Rakete auch in der Stadt Wassylkiw bei Kiew eingeschlagen habe. Das regionale Regierungsgebäude sei getroffen worden, es habe einige Verletzte gegeben, hieß es. Beide Angriffe wurden am Abend auch vom Verteidigungsministerium in Moskau bestätigt.

Zudem sei auch ein Treibstofflager im nordwestlichen Riwne mit Raketen attackiert worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Nach ukrainischen Militärangaben gingen die Kämpfe auch im Osten weiter. Die Beschuss von Städten im Gebiet Luhansk dauere an. Es gebe Kämpfe bei Popasna und Rubischne.

Indes meldete Russland neuerlich eine Explosion auf seinem Territorium. „Es gab einen Knall, Trümmer fielen auf den Boden“, schrieb der Verwaltungschef des Stadtbezirks Jakowlewski, Oleg Medwedew, am Sonntag im Nachrichtenkanal Telegram. Es habe keine Verletzten gegeben. Erst vor wenigen Tagen hatte es nahe der Stadt Belgorod einen Angriff auf ein Öllager gegeben, der nach russischer Darstellung von ukrainischen Kampfhubschraubern verübt worden sein soll.

Nach russischen Angaben wurden in der Nacht auf Sonntag in der Ukraine insgesamt 51 Militäreinrichtungen getroffen, darunter vier Kommandoposten und zwei Raketenabwehrsysteme. Diese Angaben ließen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen. Moskau behauptet, nur militärische Ziele im Nachbarland anzugreifen. Dagegen wirft die Ukraine Russland vor, auch zivile Infrastruktur und Wohngebiete unter Beschuss zu nehmen.