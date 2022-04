Serbiens Präsident Vucic im ersten Wahlgang wiedergewählt

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat sich am Sonntag schon in der ersten Runde der Präsidentenwahl eine weitere Amtszeit gesichert. Dies geht aus einer Prognose des nichtstaatlichen „Zentrums für freie Wahlen und Demokratie“ (CESID) hervor, die am späten Abend veröffentlicht wurde. Demnach erhielt Vucic 59,3 Prozent der Stimmen. Bei der Parlamentswahl setzte sich Vucic‘ Serbische Fortschrittliche Partei (SNS) demnach mit 43 Prozent der Stimmen durch.