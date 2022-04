Zuschauer trat Fußballspieler in Wien gegen den Kopf

Unfassbare Szenen haben sich am Sonntagnachmittag bei einem Fußballspiel in Wien-Favoriten abgespielt: Ein Zuschauer soll einen Spieler mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben, der 28-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde bewusstlos in ein Spital gebracht, berichtete Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung am Montag.