Litauen wirft nach Massaker russischen Botschafter raus

Die EU-Staaten reagieren mit diplomatischen Maßnahmen auf das Massaker im Kiewer Vorort Butscha. Als erstes Mitgliedsland hat am heutigen Montag die baltische Republik Litauen den dortigen russischen Botschafter zur unerwünschten Person erklärt. Außerdem habe man entschieden, den litauischen Botschafter in der Ukraine wieder nach Kiew zu schicken, erklärte Außenminister Gabrielius Landsbergis auf Twitter.

Mit Spannung wird erwartet, ob Litauen weitere Staaten folgen werden. Nach Bekanntwerden des Massakers hatten führende Politiker der EU weitere Strafmaßnahmen gegen die Russische Föderation in Aussicht gestellt. Die Erklärung eines Diplomaten zur „persona non grata“ zählt zu den schärfsten Sanktionen im diplomatischen Verkehr. Missionschefs sind nur in den seltensten Fällen von dieser Maßnahme betroffen, weil damit eine Herabstufung der diplomatischen Beziehungen einhergeht. Weil der russische Botschafter das Land verlassen muss, ist Russland nur noch durch einen Geschäftsträger in dem Nachbarland vertreten.