Zahnarzt bekommt in Kiel lebenslang für Dreifachmord

Für einen Dreifachmord ist ein 48 Jahre alter Zahnarzt zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Kieler Landgericht sprach den Angeklagten am Montag schuldig, seine Ehefrau am 19. Mai 2021 in Dänischenhagen (Schleswig-Holstein) und deren neuen Bekannten sowie kurz darauf in Kiel einen gemeinsamen Bekannten erschossen zu haben.