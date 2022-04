Berlin und Paris wollen russische Diplomaten ausweisen

„Die unbegründete Reduzierung des diplomatischen Personals der russischen Vertretungen in Deutschland wird den Raum für die Aufrechterhaltung des Dialogs zwischen unseren Ländern verengen, was zu einer weiteren Verschlechterung der deutsch-russischen Beziehungen führen wird“, schrieb die russische Vertretung in Deutschland auf Telegram. Die in der Bundesrepublik zu „unerwünschten Personen“ erklärten russischen Diplomaten arbeiten nach Angaben aus Berlin alle den Geheimdiensten ihres Landes zu.