Biden fordert wegen Butscha „Kriegsverbrecherprozess“

US-Präsident Joe Biden hat nach den mutmaßlichen Gräueltaten gegen Zivilisten im Kiewer Vorort Butscha einen „Kriegsverbrecherprozess“ gefordert und weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt. Biden bezeichnete den russischen Präsidenten Wladimir Putin am Montag in Washington erneut als „Kriegsverbrecher“. Russlands Außenminister Sergej Lawrow meinte daraufhin, dass einige im Westen offenbar „Probleme mit ihrem Gewissen“ hätten.

Er kündigte zudem an, dass Russland im Laufe des Montags in New York eine Pressekonferenz abhalten werde, um auf die Vorwürfe bezüglich seiner Rolle Butscha einzugehen. Biden hatte zuvor betont, dass die Vorkommnisse in Butscha ein „Kriegsverbrechen“ seien, die einen „Kriegsverbrecherprozess“ nach sich ziehen müssten. „Dieser Kerl ist brutal, und was in Butscha passiert, ist empörend, und jeder kann das sehen“, sagte Biden über Putin. „Er sollte zur Verantwortung gezogen werden.“