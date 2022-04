19-Jähriger wegen Mordes an Schwangerer in Graz angeklagt

Im Grazer Straflandesgericht ist am Dienstag ein 19-Jähriger wegen Mordes an einer schwangeren Jugendlichen vor einem Geschworenengericht gestanden. Der Grazer soll im Juli 2021 die 17-Jährige gewürgt und durch mehrere Stiche mit einer Schere getötet haben. Die beiden hatten zu diesem Zeitpunkt keine Beziehung, der Angeklagte war aber der Vater des Kindes. Warum er derart ausgerastet ist, konnte er nicht sagen, es sei plötzlich „der Schalter umgelegt gewesen“.

Am Tag der Tat kam er am späten Abend zu ihr, die beiden sahen gemeinsam fern. Schließlich kam es wieder zu einem Streit über seine Arbeitslosigkeit und das fehlende Geld. Das Mädchen riss ihm schließlich die Halskette herunter und „dann ist der Schalter umgelegt gewesen“, beschrieb der Verdächtige. Er würgte die Schwangere bis zur Bewusstlosigkeit, drehte sie auf den Bauch und stach ihr mit einer Schere mehrmals heftig in Hals und Nacken. Nach einiger Zeit wusch sich der Beschuldigte die Hände, zog sich an und ging nach Hause, die Tat verdrängte er nach eigenen Angaben zunächst.