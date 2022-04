Gerlinde Riedl zur Kunst-Haus-Direktorin ernannt

Mit der Neubesetzung der Geschäftsführungsposition soll auch eine Neuorientierung des Hauses einhergehen. Künftig soll sich das Kunst Haus Wien demnach wieder verstärkt „seinen Wurzeln widmen“. „Wir wollen die Marke Hundertwasser wieder in den Vordergrund rücken, die Kunst des Universalgenies in all seinen Facetten zeigen und auch die Zusammenarbeit mit der Hundertwasser Stiftung intensivieren. Angesichts der globalen Brisanz und eminenten Bedeutung des Klimawandels und der besonderen Affinität des Schaffens und der Geisteshaltung von Friedensreich Hundertwasser zu dieser Thematik liegt es nahe, dass sich das Kunst Haus Wien noch stärker mit dem Themenbereich Umwelt und Klima befasst und damit auch für ein neues, junges Publikum besonders interessant wird“, so Hanke.

Gerlinde Riedl wurde am 25. April 1970 in Wolfsberg geboren und studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaft sowie Musikwissenschaft und Germanistik an der Universität Wien. Von 1990 bis 1993 studierte sie Sologesang und Schauspiel/Musical am Konservatorium der Stadt Wien und absolvierte zahlreiche Konzerte als aktive Sängerin. Zwischen 1994 und 2002 war Riedl in verschiedenen Unternehmen und Organisationen als freie Redakteurin, Pressereferentin und PR-Managerin tätig. Danach arbeitete sie als innenpolitische Redakteurin für die steirische Wochenzeitschrift „Die Neue“.