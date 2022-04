Jeder vierte Schüler wartet noch auf sein Tablet

Je nach Bundesland sind unterschiedlich viele Schüler von den Verzögerungen betroffen, nachdem die Schulen selbst entscheiden konnten, welche Geräte sie im Rahmen der Digitalisierungsoffensive auswählen: So haben in Vorarlberg, wo besonders viele Standorte auf die Windows Tablets gesetzt haben, erst 44 Prozent ihr IT-Gerät erhalten. In Salzburg sind es 68, in Niederösterreich, Kärnten und Tirol 70 Prozent. In Oberösterreich wurden 78 Prozent der Schülerinnen und Schüler bereits beliefert, in der Steiermark 82, in Wien 85 und im Burgenland 97 Prozent. Über alle Bundesländer sind laut Ministerium 75 Prozent der bestellten Geräte bereits ausgeliefert.