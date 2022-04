Schauspieler Branko Samarovski zu Diagonale-Eröffnung geehrt

Die 25. Diagonale ist Dienstagabend in der Grazer Helmut List-Halle mit der Verleihung des Großen Schauspielpreises an Branko Samarovski eröffnet worden. Die Intendanten Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber sprachen in ihrer Eröffnungsrede auch den Krieg Russlands gegen die Ukraine und das Verhältnis der Kultur zur Politik an: „Es wird hinkünftig nicht mehr genügen, Gebäude in Farben anzustrahlen.“

Die Sehnsucht nach einem schönen Leben findet man manchmal auch in der Zuflucht Film: „Wer bei der Diagonale den Weg ins Kino sucht, tut dies zumeist, um auf andere Gedanken zu kommen. Andere Gedanken im Sinne von Zerstreuung und andere Gedanken im Sinne von Erkenntnis. In beiden Fällen geht es darum, die eigene Sicht der Dinge zumindest temporär hinter sich zu lassen.“ Mit den Worten von Fran Lebowitz: „Beim Gang ins Kino oder ins Theater sollte es nicht darum gehen, immer nur auf Spiegelbilder zu treffen: A book is not supposed to be a mirror. It‘s supposed to be a door. Gehen wir also mit dem Kino durch diese Tür, werden wir uns bewusst, dass unsere eigene Sicht relativ und beweglich ist“, hieß es in der Rede.