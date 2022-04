Covid-Prognose verspricht starken Infektionsrückgang

Das Covid-Prognose-Konsortium geht in der aktuellen Vorhersage von fast einer Halbierung bei den Infektionszahlen und einer stetigen Reduzierung bei den Krankenhauspatienten aus. Wurden mit heutigem Mittwoch noch 226 Covid-Patienten auf Intensiv- und 2.873 auf Normalstationen gemeldet, liegen die Punktschätzer für nächste Woche bei 183 bzw. 2.106. Bei der Sieben-Tages-Inzidenz soll es von aktuell 1.431 auf 740 gehen.

Für den letzten Prognosetag wird demnach eine Sieben-Tages-Inzidenz im Bereich von 590 bis 980 Fällen je 100.000 Einwohner (68-prozentiger Konfidenzintervall) erwartet, mit besagten 740 als Mittelwert, der jedoch nur in Zusammenhang mit der angegebenen Schwankungsbreite aussagekräftig ist. Zwar ist die Entwicklung der Neuinfektionen weiterhin in allen Altersgruppen rückläufig, jedoch ist der Höhepunkt bei den älteren Bevölkerungsgruppen mit etwa zwei Wochen Zeitverzug im Vergleich zur übrigen Bevölkerung eingetreten, was den gebremsten Rückgang bei den Krankenhausbelagszahlen erklärt.