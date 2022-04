Tsonga kündigt Rücktritt nach den French Open an

Jo-Wilfried Tsonga hat in den sozialen Medien seinen Rücktritt nach den Ende Mai beginnenden French Open angekündigt. Der 36-jährige Franzose wird dann zum 15. Mal beim Grand-Slam-Turnier in Paris antreten. Ex-Wien-Sieger Tsonga, einst die Nummer 5 der Welt und 2008 im Finale der Australian Open, wurde in den vergangenen vier Jahren durch Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. Derzeit ist er nur noch die Nummer 220 im ATP-Ranking.

Tsonga hat 2011 das Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle gewonnen, wo er 2016 und 2017 auch im Endspiel gestanden ist. Wien war einer von insgesamt 18 Titeln, er stand in zehn weiteren ATP-Endspielen. Seine größten Titel waren die ATP-Masters-Titel 2008 in Paris-Bercy sowie 2014 in Toronto. Bei letzterem schlug er auf dem Weg zum Triumph Novak Djokovic, Andy Murray und Roger Federer. Er ist auch einer von nur drei Spielern, die sowohl Djokovic, Federer als auch Rafael Nadal geschlagen haben, als sie jeweils Nummer 1 der Welt waren.