Saab bietet Alternative zum Eurofighter an

Der schwedische Konzern Saab bringt sich in der Debatte um eine Aufrüstung des Bundesheeres mit seinen Kampfflugzeugen in Stellung. Die Schweden, die jahrzehntelang auf dem Gebiet der Militärluftfahrt mit Österreich zusammengearbeitet haben, preisen ihre Gripen als günstigere Alternative zu den Eurofightern an. Über eine Amortisationsdauer von 15 Jahren gerechnet, wäre eine 1-Flotten-Lösung mit Gripen die billigste Variante für Österreich, rechnet Saab Österreich vor.