Puccinis Villa ist fertig restauriert

Das Ergebnis der Restaurierungsarbeiten, bei denen einige Räume des Erdgeschoßes in ihrem ursprünglichen Glanz wiederhergestellt wurden, wird am morgigen Freitag im neuen Auditorium „Simonetta Puccini“ neben der Villa der Öffentlichkeit vorgestellt, das nun für die Sommersaison zur Verfügung steht.

Die in das Puccini-Museum umgewandelte Villa in der toskanischen Ortschaft Torre del Lago, in der der italienische Komponist (1858-1924) seine letzten Jahre verbracht hat, ist kürzlich erweitert worden. So wurde im August ein Auditorium eingeweiht, das in einem Gebäude unweit des Museums eingerichtet wurde.