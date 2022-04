Die Ars kreiert heuer in Linz „Planet B“

Die Ars Electronica, die seit 42 Jahren zwischen Kultur, Technologie und Wissenschaft oszilliert, steht heuer unter dem Thema“ Welcome to Planet B“. Und sie verbindet damit gleich die Frage, ob schon jetzt dieses andere Leben möglich ist. Teilnehmer aus der ganzen Welt werden ihre Perspektiven beitragen, meinte Ars-Electronica-Direktor Gerfried Stocker am Donnerstag bei der Programmpräsentation des Festivals, das von 7. bis 11. September stattfindet.