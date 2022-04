„Motorsport pur“ bei Erzbergrodeo-Comeback im Juni

Der Höhepunkt des Events findet wie gewohnt am Sonntag mit dem Red Bull Hare Scramble statt, dabei treten die besten 500 des Prologs an. ServusTV überträgt live. Neu ist in diesem Jahr, dass Teilnehmer auf dem gesamten Streckenverlauf keine Hilfe von Zuschauern, Mechanikern oder anderen Teammitgliedern in Anspruch nehmen dürfen („No Help“-Zone). Weiters wird es auf der knapp 35 Kilometer langen Rennstrecke keine Tank- oder Lade-Punkte mehr geben, die Teilnehmer müssen das komplette Rennen mit einer Tank- beziehungsweise Akku-Füllung bestreiten.

In der DTM wird „Wings for Life“ in diesem Jahr als Charity-Partner fungieren. Overalls und Helme der siegreichen Piloten werden auf einer Versteigerungsplattform angeboten. „Ich bin 1984 bei einem schweren Verkehrsunfall knapp an einer Querschnittslähmung vorbeigegangen“, erzählte Berger. „Von diesem Zeitpunkt an habe ich dieses Thema immer eng verfolgt.“ Vor einem Jahr sei ihm eingefallen, „warum verwenden wir nicht die DTM-Plattform? Das hilft, den Namen noch internationaler zu machen, auch nach Deutschland zu tragen.“ Am Wochenende vom 23. bis 25. September gastiert die DTM auf dem Red Bull Ring in Spielberg.