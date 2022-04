Mutmaßlicher Attentäter von Tel Aviv erschossen

Der Mann habe sich ohne Genehmigung in Israel aufgehalten. Ministerpräsident Naftali Bennett schrieb auf Twitter: „Wir bleiben in maximaler Alarmbereitschaft, in Tel Aviv und im ganzen Land, aus Sorge vor weiteren Ereignissen oder Attentaten durch Nachahmer. (...) Unser Krieg gegen den mörderischen Terror ist lang und hart.“ Verteidigungsminister Benny Gantz teilte ebenfalls auf Twitter mit: „Wir haben den verabscheuungswürdigen Terroristen in unsere Hände bekommen“, teilte Verteidigungsminister Benny Gantz auf Twitter mit. „Wir werden unsere Aktivitäten gegen die Terrorwelle in Bezug auf Angriff, Verteidigung und Geheimdiensttätigkeiten ausweiten.“