Stuttgarter Kammerorchester spielt künftig vom Tablet

Kein Umblättern mehr, kein funzelndes Licht und ein riesiges Notenarchiv in Griffweite: Als nach eigenen Angaben erstes Berufsorchester in Deutschland verzichtet das Stuttgarter Kammerorchester auf dicke Notenstapel und liest seine Stücke vom Tablet ab. Am Sonntag ist offizielle Premiere im Rahmen eines abendlichen Konzerts wie das Orchester mitteilte. Mit Noten auf Tablets wird international allerdings bereits seit vielen Jahren experimentiert.