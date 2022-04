Bio-Osterangebote im Greenpeace-Check

Zum bevorstehenden Osterfest hat der Greenpeace-Marktcheck diesmal nach den vier verschiedenen Produkt-Kategorien Eier, Schinken, Pinzen und Schokohasen in den Regalen der heimischen Supermärkte gesucht, um herauszufinden, ob auch Bio-Variante in verfügbar sind. Fazit: Zwei Drittel der Supermärkte führen davon zumindest je drei Kategorien in Bio. Negativ endete der Check bei den Eierfarben, fast 40 Prozent der Eierfarben enthalten nach wie vor gesundheitsgefährdende Stoffe.

Was die nachhaltige Osterjause betrifft, so schnitt hier Interspar mit der Bio-Auswahl bei Ostereiern, Schinken und Schokohasen insgesamt am besten ab, fünf von neun Supermärkten erhalten für ihr Oster-Angebot die Note „Gut“. „Ob Pinzen, Eier oder Osterschinken - bei der Osterjause muss niemand auf die Bio-Vielfalt verzichten. Die meisten österreichischen Supermärkte können hier mit einem guten Angebot für Klein und Groß punkten“, resümierte Gundi Schachl, Leiterin des Greenpeace-Marktchecks. Kein einziger der Supermärkte bietet jedoch die gesamte Osterjausen-Palette in Bio-Qualität an.