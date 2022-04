NEOS-Abgeordneter will das Kammern-System reformieren

In der Wirtschaftskammer weist man die Kritik umgehend zurück. Die Rechnung, dass die Kammerumlagen stärker steigen als die Inflation sei nicht nachvollziehbar. Pro Mitglied seien die Beiträge von 2000 bis 2020 sogar um 24 Prozent gesunken, während die Inflation in diesem Zeitraum um 45 Prozent gestiegen sei.

Aufgrund ihrer Aufgaben hätten die Kammern ein wesentliches Mitspracherecht in der Politik. „Sie agieren in der Rolle der Sozialpartner, sind durch Abgeordnete im Parlament vertreten und hegen enge Beziehungen zu Regulierungsbehörden. Dadurch übernehmen sie diverse Aufgaben wie die Ausarbeitung von Gesetzen, die Abstimmung über Gesetzesvorhaben und die Begutachtung von Gesetzen. In Folge passiert es häufig, dass die Kammern in Österreich als erweiterte Parteiapparate fungieren. Das stellt einen massiven Kontrast zur eigentlichen Kernaufgabe der Kammern dar, immerhin sollten sie die Interessenvertretung für ihre Mitglieder übernehmen, die politisch aus allen Lagern kommen“, heißt es in dem Buch.