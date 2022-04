Norweger Bitnes neuer Cheftrainer der ÖSV-Biathleten

Der Norweger Vegard Bitnes löst den Deutschen Ricco Groß als Cheftrainer des österreichischen Biathlon-Männerteams ab. Das gab der ÖSV am Freitag bekannt. Der in Ramsau lebende Bitnes kennt den Verband bereits aus seiner Zeit als ÖSV-Frauencoach von 2016 bis 2019, seither war er für die US-Männer verantwortlich. Nun soll er Felix Leitner und Co. wieder in die Erfolgsspur bringen. Ludwig Gredler bleibt Co-Trainer, Dominik Landertinger unterstützt die Trainingssteuerung.