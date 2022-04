ÖVP ortet „versteckte“ SPÖ-Parteifinanzierung durch „BF“

Die SPÖ Burgenland reagierte auf die Vorwürfe gelassen. Landesgeschäftsführer Roland Fürst erklärte im Gespräch mit der APA: „Ich bin fast enttäuscht, dass die ÖVP mit den Vorwürfen erst jetzt daher kommt. Aber es ist völlig klar, wenn man bis zum Kopf in der Gülle der Korruptionsvorwürfe steckt, dass man versucht andere mit reinzuziehen.“ Das Magazin sei vom unabhängigen Verein „Freunde der BF“ produziert worden, hierfür müsse man nur einen Blick in das Impressum werfen. Gegründet wurde der Verein vor 16 Jahren. „Es floss kein einziger Cent in die Partei, wir arbeiten hier völlig sauber. Die ÖVP kann gerne eine Anzeige beim Parteientransparenzsenat machen“, meinte Fürst. Da es sich um die ehemalige Parteizeitung der SPÖ handelt und die SPÖ seit 58 Jahren den Landeshauptmann stellt, sei nicht verwunderlich, dass sie in der Jubiläumsausgabe vorkommt.