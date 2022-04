Zwei vor Malaysia vermisste Taucher lebend gefunden

Es grenzt fast an ein Wunder: Zwei von drei vor Malaysia vermissten Taucher aus Europa sind nach drei Tagen lebend aus dem Meer geborgen worden. Ein 46-jähriger Brite und eine 18-jährige Französin wurden in der Nacht auf Samstag von Fischern entdeckt und in Sicherheit gebracht, teilte die Polizei mit. Ihr Zustand ist Berichten zufolge stabil. Sie werden in der Stadt Pasir Gudang in einem Privatkrankenhaus behandelt. Ein weiterer Taucher wird aber noch vermisst.