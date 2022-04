Vor Malaysia vermisster Taucher aus den Niederlanden tot

Die anderen beiden Taucher waren in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) in indonesischen Gewässern von Fischern entdeckt worden. Sie sind den Behörden zufolge in stabilem Zustand. Der 46-jährige Brite und Vater des 14-Jährigen und eine 18-jährige Französin werden in der Stadt Pasir Gudang in einem Privatkrankenhaus behandelt.