Palästinenser: Ein Toter bei israelischem Militäreinsatz

Bei einem israelischen Militäreinsatz im besetzten Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben ein Mann getötet worden. Ihm sei in den Kopf und die Brust geschossen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Samstag mit. Laut israelischer Armee haben bewaffnete Angreifer bei einem Militäreinsatz in Jenin und Umgebung auf Sicherheitskräfte geschossen. Als Reaktion darauf hätten die Sicherheitskräfte auf die Angreifer geschossen, hieß es.