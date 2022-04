13 tote Migranten bei Bootsunglücken vor tunesischer Küste

Bei zwei Bootsunglücken vor der tunesischen Küste sind insgesamt 13 Migranten ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien sechs Kinder und sechs Frauen, sagte ein Sprecher des Gerichts in der Hafenstadt Sfax am Samstag. Die Boote der Migranten waren demnach am Freitag und Samstag gekentert. Insgesamt 37 Insassen konnten gerettet werden, zwölf weitere gelten als vermisst. Die Flüchtlinge stammten nach Angaben des Gerichtssprecher aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara.