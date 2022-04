Straka und Woods fallen bei Masters zurück, Scheffler vorne

Golfprofi Sepp Straka ist beim Masters in Augusta (Georgia) am Samstag nach seiner bisher schwächsten Runde zurückgefallen. Der Debütant benötigte am dritten Tag dieses Major-Turniers 76 Schläge und rangierte mit dem Gesamtscore von sechs Schlägen über Par auf Platz 36. Der US-Amerikaner Scottie Scheffler agierte an der Spitze weiter souverän.