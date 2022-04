Alkolenker landete in Oberösterreich in Bachbett

Ein stark alkoholisierter Autolenker ist am Samstag kurz vor 4.00 Uhr früh in Aspach (Bezirk Braunau) von der Straße abgekommen. Der 34-Jährige prallte gegen einen Telekommunikationsmasten und ein Brückengeländer und landet mit seinem Wagen schließlich in einem Bachbett. Polizisten konnten den Mann aus dem im Wasser liegenden Pkw befreien. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,92 Promille.