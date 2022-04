Drei Leichtverletzte bei Lawinenabgang am Hochkönig

Die Verletzten wurden mit zwei Rettungshubschraubern ins Krankenhaus Schwarzach geflogen. Am Sonntag herrschte in Unfallgebiet Lawinenwarnstufe 2 („mäßig“). Der Lagebericht warnte angesichts des frischen Triebschnees aber ausdrücklich vor Gleit- und Lockerschneelawinen aus dem felsdurchsetzten Steilgelände - was auf das Birgkar zutrifft.

Wie die Pressesprecherin der Bergrettung Salzburg, Maria Riedler, zur APA sagte, sei die Situation vor Ort zunächst unklar gewesen. Die Verschütteten sein Teil mehrerer Gruppen gewesen. Ein Tourengeher, der in der Lawine seine Ski verloren hatte und zu Fuß ins Tal abstieg, galt zudem zunächst als vermisst. Außerdem habe der Einsatz die Piloten der zwei Rettungshubschrauber vor große Herausforderungen gestellt. So konnten die Helikopter wegen Nebel und Wind nicht ganz zur Unfallstelle vordringen und auch die Bergretter bei äußerst gefährlichen Verhältnissen nur in der Nähe absetzen. Die Bergung aus der Luft gelang dann in einem Wetterfenster.