Osterfestspiele Salzburg: Applaus für Leningrader Symphonie

Mit Blick auf das aktuelle Weltgeschehen hat die Programmierung und erst recht die Aufführung von Schostakowitschs „Leningrader“ Symphonie, dirigiert von einem russischen Dirigenten, durchaus eine gewisse Fallhöhe. Tugan Sokhiev zeigte am Sonntagabend im Großen Festspielhaus in Salzburg unter großem Jubel, warum es eine gute Entscheidung war, das Werk nicht aus dem Programm zu streichen.

Schostakowitschs Meinung findet sich in seinen posthum veröffentlichten Memoiren: „Ich habe nichts dagegen einzuwenden, dass man die Siebte die ‚Leningrader‘ Sinfonie nennt. Aber in ihr geht es nicht um die Blockade. Es geht um Leningrad, das Stalin zugrunde gerichtet hat.“ Die Lesart sei also frei. In der von Tugan Sokhiev fand sich am Sonntagabend relativ wenig Brutalität. Seinen Fokus legte er stark auf eine schlanke und weiche Führung der Sächsischen Staatskapelle Dresden, der er als Gastdirigent im Großen Festspielhaus vorstand.