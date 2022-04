US-Polizisten stoppten ohne Licht fahrendes Roboterauto

Dass Autofahrer nachts in der Stadt mit ausgeschalteten Scheinwerfern unterwegs sind, kommt vor - aber was tun, wenn das einem Roboterwagen ohne einen Menschen am Steuer passiert? Zwei Polizisten in San Francisco wirkten in dieser Situation zunächst etwas ratlos, nachdem sie an einer roten Ampel hinter einem Robotaxi der Firma Cruise hielten.