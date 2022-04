18 Meter lange Eisenbrücke wird in Indien gestohlen

Eine Diebesbande in Indien hat eine rund 18 Meter lange Eisenbrücke in drei Tagen abgebaut und die Teile davon gestohlen. Inzwischen nahm die Polizei nach eigenen Angaben acht Personen fest, wie die indische Nachrichtenagentur ANI am Montag berichtete. Unter den Festgenommenen sei auch ein Mitarbeiter der Wasserressourcenbehörde, der von dem Diebstahl gewusst haben soll. Die Polizei habe in dem Zusammenhang einen Bagger, 247 Kilo Eisen sowie andere Materialien sichergestellt.