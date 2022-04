Pakistan: Sharif zum neuen Premier gewählt

Nach dem Misstrauensvotum gegen Imran Khan ist der pakistanische Oppositionsführer Shehbaz Sharif zum neuen Premierminister gewählt worden. 174 der 374 Abgeordneten stimmten am Montag für Sharif, wie Parlamentssprecher Ayaz Sadiq in der Hauptstadt Islamabad verkündete. Sharif gilt als eher pro-westlich. Er bezeichnete nach der Wahl die ökonomischen Probleme als große Herausforderung. „Wir werden Schweiß und Blut vergießen müssen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln.“

Sharif hat angekündigt, das Verhältnis zu den USA verbessern zu wollen sowie zu Indien und China. Die Bewältigung der Wirtschaftskrise ist sein Hauptaugenmerk: „Wenn wir das sinkende Schiff retten müssen, brauchen wir von allen harte Arbeit und Einheit, Einheit und Einheit“, erklärte er vor dem Parlament. „Wir stehen heute am Anfang einer neuen Ära der Entwicklung.“ Mit seinem Antritt geht eine Verfassungskrise in der Atommacht zu Ende.

Khan war in der Nacht auf Sonntag per Misstrauensvotum des Amtes enthoben worden. Vorausgegangen war eine tagelange politische Krise in dem südasiatischen Land. Der ehemalige Premierminister war wegen der schweren Wirtschaftskrise im Land zunehmend unter Druck geraten. Khan versuchte, mit einer Auflösung der Legislative dem Misstrauensantrag der Opposition zuvorzukommen. Das Oberste Gericht erklärte dies jedoch für ungültig. Khan will die neue Regierung nicht anerkennen. Nur Minuten vor der Wahl von Sharif am Montag kündigten die Abgeordneten seiner Partei geschlossen ihre Rücktritte an. Damit könnten innerhalb von zwei Monaten Nachwahlen für mehr als 100 Sitze notwendig werden.