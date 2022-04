Salzburg holt ICE-Titel nach viertem Sieg gegen Fehervar

Red Bull Salzburg hat den ersten „Matchpuck“ verwertet und zum siebenten Mal in der Vereinsgeschichte die ICE-Eishockeyliga gewonnen. Der Grunddurchgangssieger setzte sich am Montagabend bei Fehervar mit 3:1 (1:1,1:0,1:0) durch und holte mit einem 4:0 in der „best of seven“-Finalserie gegen den ungarischen Club den ersten Titel seit sechs Jahren. Mit der Mindestanzahl von zwölf Siegen im Play-off gelang den Salzburgern außerdem die perfekte Postseason.